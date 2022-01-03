Пьяный житель Свислочи порезал колеса четырех автомобилей

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пьяный житель Свислочи порезал колеса у 4 автомобилей. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

"17-летний житель Свислочь, находясь в нетрезвом состоянии, 1 января около 6 утра решил прогуляться по городу. Ему не понравились припаркованные на ул.Ленина автомобили. Молодой человек ножом порезал 7 колес у четырех транспортных средств, тем самым причинив ущерб на сумму Br760", - рассказали в УВД.

Владельцы иномарок сообщили обо всем в правоохранительные органы. При проведении оперативно-разыскных мероприятий личность подозреваемого была установлена. Ранее молодой человек проблем с законом не имел. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".-0-