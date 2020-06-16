Пьяный житель Верхнедвинского района угнал автомобиль и попал в ДТП

16 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Пьяный житель Верхнедвинского района угнал из гаража чужой автомобиль и вылетел на нем в кювет, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

После посиделок у родителей подруги 23-летний парень хотел продолжить праздник. Найти в сельской местности алкоголь глубокой ночью было невозможно, но он не сдался - взломал замок чужого гаража, где стоял легковой автомобиль. В замке зажигания торчали ключи, парень завел авто и уехал.

Проехав без малого 15 км и почти добравшись до магазина водитель потерял управление и съехал в кювет. После аварии молодой человек бросил иномарку и пошел назад в деревню, где его встретили сотрудники милиции, которые уже искали угнанный автомобиль. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.-0-