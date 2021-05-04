Планировавшие дестабилизировать работу ж/д жители Молодечненского района приговорены к колонии

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Молодечненского района вынес обвинительный приговор по уголовному делу о покушении на умышленное приведение в непригодное для эксплуатации состояние транспортного оборудования, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Миноблсуда.

Виновными признаны два жителя Молодечненского района. Поддавшись призывам в интернете, они 11 ноября 2020 года, распивая спиртное, договорились замкнуть металлическим тросом рельсы для дестабилизации штатной работы РУП "Минское отделение БЖД". Для этого они выбрали перегон Дубравы - Радошковичи, куда и отправились. "Однако преступление не было доведено до конца по не зависевшим от них обстоятельствам, поскольку вышеуказанные действия не повлекли замыкание рельсовой цепи и подачу ложного сигнала о занятости секции маршрута при ее фактически свободном состоянии", - сообщили в пресс-службе суда.

За попытку дестабилизировать работу ж/д транспорта каждый из обвиняемых приговорен к 1 году 9 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор еще может быть обжалован и опротестован.-0-