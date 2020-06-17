Плантацию конопли уничтожили в Гомельском районе

17 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля Гомельского РОВД обнаружили крупную плантацию дикорастущей конопли недалеко от заброшенных ферм вблизи деревни Романовичи, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Для уничтожения наркосодержащего растения была задействована техника местного хозяйства, а также рабочие агропредприятия. "Почти 1,2 га на территории в 4 га были заняты плотными рядами конопли. За день было уничтожено 1,6 т наркозелья", - рассказали в УВД.

По данным управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Гомельского облисполкома, в 2019 году было выявлено 886 фактов произрастания наркосодержащих растений. В основном это дикорастущая конопля, в 81 случае - мак. Всего за прошлый год уничтожено более 91 т конопли на 67,7 га.-0-