Плантацию конопли уничтожили в Лоевском районе

21 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Лоевском районе уничтожено 700 кг дикорастущей конопли, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Недалеко от молочно-товарной фермы в деревне Ручаевка сотрудники группы наркоконтроля Лоевского РОВД во время специального комплексного мероприятия "Мак" обнаружили заросли наркосодержащих растений.

Общая площадь произрастания конопли 0,75 га. Уничтожено 700 кг каннабиса, для этого привлекалась сельскохозяйственная техника.-0-