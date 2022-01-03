Племянник минчанина инсценировал ограбление и украл сейф с деньгами и драгоценностями

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Племянник похитил сейф с деньгами и драгоценностями у минчанина, а после инсценировал кражу. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"В милицию поступило сообщение от 35-летнего минчанина, который сообщил о том, что неизвестные взломали дверные замки в его квартире и похитили из нее сейф с деньгами, ювелирными украшениями и документами, - рассказали в ГУВД. - В кратчайшие сроки сыщики уголовного розыска установили подозреваемого в краже. Им оказался 22-летний племянник заявителя, проживающий с ним в квартире. Чтобы отвести от себя подозрение, парень инсценировал проникновение в жилище, повредив отверткой замки входной двери, а также нарушил порядок вещей в квартире".

Оперативники обнаружили и изъяли сейф, ювелирные изделия, документы, а также свыше Br1,3 тыс. и более 9 тыс. в иностранной валюте.

Общая сумма ущерба составила в эквиваленте около $15 тыс.

Известно, что ранее к уголовной ответственности молодой человек не привлекался. Следователи возбудили уголовное дело за кражу в особо крупном размере.-0-