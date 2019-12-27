Племянница похитила у минчанки сбережения на покупку квартиры

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники Советского РУВД Минска задержали 22-летнюю минчанку, похитившую у своей родственницы сбережения на покупку квартиры. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Жительница Минска обратилась в милицию с заявлением, что у нее пропала крупная сумма денег. Отсутствие $16 тыс., 8890 евро и 600 шведских франков женщина обнаружила, когда собиралась внести эти деньги в качестве первого взноса для покупки квартиры. Правоохранители установили, что причастной к хищению денег оказалась племянница заявительницы.

Оперативникам девушка рассказала, что в начале года услышала разговор своей матери и тети. Из него она поняла, что у тети есть крупная сумма, которую та планировала потратить на покупку квартиры. Похитив один из комплектов ключей от квартиры родственницы, девушка дождалась момента, когда дома никого не будет, проникла в жилище и украла около Br3800. В последующем на протяжении 10 месяцев она периодически наведывалась в квартиру .

Похищенные деньги девушка потратила на дорогостоящую технику и поездки за границу. Материалы проверки в отношении фигурантки направлены в Советский (Минска) РОСК, где ее действиям дана правовая оценка.-0-