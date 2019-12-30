"Плохой Санта": мужчина в накладной бороде украл камеру в гродненском магазине

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина в накладной бороде украл экшн-камеру в гродненском магазине, правоохранители устанавливают его личность. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Устанавливается личность мужчины, который 25 декабря около 18.00 в торговом зале магазина электроники на пр. Янки Купалы в Гродно похитил экшн-камеру стоимостью Br999,99.

"У следователей имеются основания полагать, что мужчина использовал бороду и очки для изменения своей внешности", - рассказали в СК.

Информацию о мужчине можно сообщить в оперативно-дежурную службу УСК по Гродненской области по телефону 8-0152-72-40-40 (круглосуточно) либо по телефону 102.-0-