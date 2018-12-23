Площадь Ленина в Могилеве была закрыта из-за подозрительных коробок с проводами

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Площадь Ленина в Могилеве и прилегающая к ней территория были временно закрыты из-за бесхозных черных коробок с проводами, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Могилевского облисполкома Дмитрий Игнатович.

Сообщение о посторонних предметах поступило 23 декабря в 10.49 от сотрудников группы задержания отдела Департамента охраны МВД Ленинского района города. Временно в этом районе был ограничен проход граждан, движение транспорта по улицам Ленинской, Первомайской и проспекту Мира не перекрывалось. Эвакуация не проводилась.

На место выбывала следственно-оперативная и саперно-пиротехническая группы, взрывчатые вещества не обнаружены. Проверочные мероприятия завершились в 12.20.

Милиция призывает граждан не оставлять свои вещи в общественных местах, а при обнаружении бесхозных пакетов, сумок, коробок и других предметов ни в коем случае нельзя к ним прикасаться, сообщать в ближайший отдел милиции или по телефону 102.-0-