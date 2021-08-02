Площадь торфяного пожара в Петриковском районе уменьшилась до 40 га

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели уже более 10 дней продолжают тушить торфяной пожар в Петриковском районе недалеко от населенного пункта Бобрик. На сегодняшний день его площадь уменьшилась до 40 га. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"На месте работают 94 человека и 22 единицы техники, в том числе работники МЧС, местное предприятие мелиоративных систем и сельскохозяйственные организации. Работы по ликвидации пожара на месте координирует руководство Гомельского областного управления МЧС. Ведется постоянный мониторинг в инфракрасном диапазоне беспилотным летательным аппаратом", - рассказали в пресс-службе.

Присутствуют факторы, усложняющие тушение пожара, - глубинамка залегания торфа, недостаточный уровень воды в системе мелиоративных каналов, аномальная жара. Сегодня усилился ветер, тем самым создалась необходимость в передислокации сил и средств с учетом складывающейся обстановки.

Кроме того, своими силами проводится очистка мелиоративных каналов и оборудования приямок для забора воды. Личный состав работает с полной боевой готовностью. Работы по ликвидации продолжаются.-0-