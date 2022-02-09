9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Плотник из Витебска украл у фирмы строительные инструменты на Br2 тыс., сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

"По факту кражи к правоохранителям обратился директор фирмы. В ходе проверки сотрудники милиции установили, что 47-летний житель областного центра устроился в декабре 2021 года плотником в строительную фирму. Узнав место хранения рабочего инструмента, в феврале он взломал замок вагончика и похитил из него дорогостоящие инструменты: сварочный аппарат, циркулярную пилу, дрель-шуруповерт и шлифмашинку", - рассказали в УВД.

По дороге домой все похищенное витебчанин продал прохожим.

Витебским ГОСК в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.-0-