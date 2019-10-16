По 20 лет тюрьмы получили фигуранты резонансного дела о педофилии

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оглашен приговор троим фигурантам резонансного уголовного дела о педофилии. Все они - житель Минска и две сестры из Новополоцка - получили по 20 лет лишения свободы. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Преступление выявили сотрудники главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Министерства внутренних дел Беларуси. В руках оперативников оказались фотографии и видеоролики со сценами сексуального насилия над двумя маленькими девочками.

"Чтобы установить личность мужчины, который все "режиссировал", снимал, а также непосредственно участвовал в происходящем, была проделана колоссальная работа. Выяснилось, что этот человек в течение длительного времени, тщательно скрываясь, совершал преступления против половой неприкосновенности детей, изготавливал и продавал материалы порнографического характера с изображением малолетних, занимался торговлей детьми", - рассказал заместитель начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Дмитрий Цаюн.

Мужчина в 2015 году познакомился с двумя сестрами из Новополоцка, которые воспитывали девочек двух и четырех лет. С одной из матерей он начал сожительствовать, а в последующем систематически насиловал ее дочь и племянницу, фиксировал это на видео и продавал ролики в закрытых сетях. Женщины были в курсе происходящего и получали деньги. Сестры и сами совершали сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних, снимали все на видео и распространяли ролики через интернет.

"Суд признал мужчину и двух женщин виновными в инкриминируемых им преступлениях и назначил максимально возможное в этом случае наказание: каждый из фигурантов получил по 20 лет лишения свободы. Они имеют право обжаловать приговор в течение 10 суток со дня его провозглашения", - говорится в сообщении.-0-