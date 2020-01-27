По делу о договорных матчах будут судить 20 человек

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура изучила и направила в Минский городской суд уголовное дело об организации договорных матчей. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе информации Генпрокуратуры.

Уголовное дело находилось в производстве главного управления по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции Следственного комитета. После проверки материалов дела в Генпрокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, объективном и полном исследовании обстоятельств преступлений, согласились с квалификацией действий фигурантов.

"В качестве обвиняемых по уголовному делу привлечены 20 лиц, которым инкриминировано совершение противоправных деяний с февраля 2017 года по январь 2019-го. Установлены 15 подкупов участников профессиональных соревнований (ч.1 и ч.2 ст.253 УК), одно покушение на такой подкуп (ч.1 ст.14 и ч.2 ст.253 УК), а также 12 фактов хищений, связанных с мошенническим завладением денег букмекерских контор (ч.1, ч.2 и ч.3 ст.209 УК)", - проинформировали в Генпрокуратуре.

Так, двум обвиняемым инкриминирована передача спортсменам футбольных и одной волейбольной команды незаконных вознаграждений за обеспечение заранее оговоренных результатов. Спортсмены были участниками матчей чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей и первой лиг, матча Кубка Беларуси по футболу, а также чемпионата Беларуси по волейболу.-0-