По делу о незаконном обороте наркотиков будут судить 18 человек

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 18 граждан, которые обвиняются в незаконном обороте особо опасных психотропных веществ в крупном размере в составе организованной группы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генпрокуратуры.

Как установлено во время предварительного следствия, обвиняемые в разное время в 2020 году вступили в ранее созданную организованную преступную группу. Преимущественно они были оптовыми и розничными курьерами в Гомельской и Могилевской областях, Минске и в иных местах. Обвиняемые приобретали различными способами, в том числе извлекая из потайных мест, оптовые партии товара (альфа-PVP, пара-метилэфедрон (мефедрон), МДМА и др.), фасовали, хранили, перевозили и помещали в другие тайники в Беларуси как для последующей передачи иным членам группы, так и для сбыта неопределенному числу потребителей.

Связь между соучастниками держали при помощи электронных и мобильных устройств, мессенджеров.

В отношении нескольких человек проводились оперативно-разыскные мероприятия, при этом в тайниках находились муляжи, так что преступный умысел не был реализован до конца.

Двое обвиняемых приобретали, хранили и перевозили запрещенные к обороту вещества без цели сбыта.

Изучение материалов уголовного дела показало, что расследование по нему проведено всесторонне, полно и объективно. Собрано достаточно доказательств, содеянному дана верная квалификация. Нарушений процессуального законодательства не допущено.

Уголовное дело находилось в производстве главного следственного управления Следственного комитета.-0-