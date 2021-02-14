14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По факту ДТП под Гродно возбуждено уголовное дело, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Следственный комитет.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса", - сообщает СК.

По данным следствия, утром 14 февраля на автодороге Гродно - Озеры 54-летний мужчина, управляя автомобилем Audi, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Ford под управлением 44-летнего жителя Гродненского района.

В результате ДТП водитель и 33-летний пассажир легкового автомобиля скончались на месте происшествия. Еще два человека доставлены в больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести. Водителю микроавтобуса госпитализация не потребовалась, ему на месте оказана медицинская помощь.

Следователи совместно с судебными экспертами осмотрели место происшествия, зафиксировали следовую картину. Изъяты необходимые объекты для исследования, назначены экспертизы.-0-