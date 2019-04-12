По факту гибели юного спортсмена в Лиде возбуждено уголовное дело

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По факту смерти 16-летнего учащегося Лидского филиала Гродненского государственного училища олимпийского резерва возбуждено уголовное дело, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Уголовное дело возбуждено в отношении 18-летнего жителя Лиды, который подозревается в причинении смерти по неосторожности. Такое процессуальное решение принято по результатам проверки, во время которой получены сведения о наличии причинной связи между смертью и физическим воздействием со стороны подозреваемого.

Следователи допрашивают учащихся, педагогов и знакомых подозреваемого и погибшего, проводят следственные эксперименты. Назначены экспертные исследования. Мера пресечения в отношении 18-летнего парня не применялась.

Вечером 1 апреля в Лидском филиале Гродненского училища произошла трагедия. Умер учащийся 10-го класса отделения тяжелой атлетики Андрей Дорохович. Ранее сообщалось, что юному спортсмену стало плохо после плановой тренировки. Была оперативно вызвана скорая помощь, однако, несмотря на предпринятые врачами меры, спасти парня не удалось.-0-