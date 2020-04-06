По факту гибели парапланериста под Гродно возбуждено уголовное дело

6 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненском районе погиб парапланерист, возбуждено уголовное дело. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Гродненской области Инна Позняк.

Сообщение о падении парапланериста в озеро у деревни Бросты под Гродно поступило в МЧС вечером 5 апреля. Прибывшие на место спасатели извлекли тело мужчины из озера. Медики констатировали его смерть.

Под Гродно погиб парапланерист Информация об инциденте поступила 5 апреля в 19.49. Одномоторный параплан упал в озеро возле деревни Бросты Гродненского района.

"По предварительным данным, во время полета на сверхлегком летательном аппарате 48-летний житель областного центра не справился с управлением и упал в озеро, в результате чего погиб на месте происшествия", - рассказала Инна Позняк.

Фото из Telеgram-канала СK

Для выяснения всех обстоятельств произошедшего УСК по Гродненской области по факту нарушений правил безопасности движения, эксплуатации воздушного транспорта, повлекших по неосторожности смерть человека, возбудил уголовное дело по ч.2 ст.314 УК.

Следователи с помощью передвижной криминалистической лаборатории совместно со специалистами ГКСЭ осмотрели место происшествия, изъяли различные предметы и объекты. Назначено производство судебно-медицинской экспертизы и других исследований, в том числе для установления технического состояния двигателя мотопараплана. Исследуется, были ли соблюдены требования нормативных правовых актов по вопросам организации и проведения полетов.

Следователи совместно с представителями управления по безопасности полетов Департамента по авиации продолжают работу на месте происшествия, выясняются все обстоятельства произошедшего.-0-