По факту гибели ребенка в Пуховичском районе возбуждено уголовное дело

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. По факту гибели ребенка Пуховичским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.428 (служебная халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека) УК. Об этом в эфире программы "Причины и следствие с Партоном и Гончаровой" на "Радио Минск" рассказала официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова, сообщает БЕЛТА.

Как сообщалось ранее, 10 января около 19.40 в милицию обратилась жительница поселка Дружный Пуховичского района и сообщила о пропаже своего 10-летнего сына. В ходе проверки установлено, что днем того же дня ребенок ушел кататься с горки в лесу в соседнем поселке Свислочь с 14-летней девочкой. Она вернулась домой, а мальчик - нет. Родители забили тревогу, отец начал поиски.

На место происшествия незамедлительно выбыла следственно-оперативная группа, сотрудники милиции и РОЧС. В тот же вечер спасателями в неэксплуатируемом очистном колодце наверху горки после откачки воды было обнаружено тело мальчика. Там же была его шапочка, а рядом с колодцем находились куртка и пластиковая ледянка.

Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего. "Это серьезный вопрос и потому не будем делать поспешных выводов. Опрошены сотрудники Пуховичского водоканала и УП "Жилтеплосервис", изъята необходимая документация, в том числе - выкопировки из земельно-кадастрового плана. По объяснениям ответственных лиц, данный колодец являлся неэксплуатируемым очистным сооружением. Он прекратил работу еще в 2003 году и был законсервирован. Колодец мог заполняться лишь грунтовыми, дождевыми, талыми водами", - рассказала Юлия Гончарова.-0-