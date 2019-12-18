По факту лжеминирования в Гродно возбудили уголовное дело

18 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело возбуждено по факту лжеминирования ночного клуба в Гродно. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Гродненской области Инна Позняк.

Утром 15 декабря 25-летняя жительница Гродно после посещения бара решила продолжить отдых в ночном клубе. Посетительница была пьяна, поэтому охрана заведения ее не пропустила. Тогда девушка со своего мобильного телефона набрала номер 102 и сообщила, что здание клуба заминировано.

На место выезжали экстренные службы. Посетителей и персонал заведения эвакуировали. Взрывных устройств обнаружено не было. На месте работала следственно-оперативная группа.

В отношении девушки Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.340 (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве и иных действиях, создающих опасность для жизни и здоровья людей, наступления иных тяжких последствий) УК. Сейчас с участием подозреваемой проводятся следственные и иные процессуальные действия.

За аналогичное преступление будут судить жителя Лидского района. В ноябре он сообщил в милицию о том, что в Лиде заминировано административное здание ДК "Железнодорожников". На место прибыли экстренные службы, каких-либо взрывоопасных предметов обнаружено не было. Выяснилось, что в момент совершения противоправных деяний мужчина был пьян.

К слову, ранее он был неоднократно судим. Причем дважды за совершение аналогичных преступлений. Мужчине предъявлено обвинение по ч.2 ст.340 (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве и иных действиях, создающих опасность для жизни и здоровья людей, наступления иных тяжких последствий, совершенное повторно) УК. В отношении него применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

С начала года в Гродненской области возбуждено девять уголовных дел по фактам заведомо ложного сообщения об опасности. В восьми случаях установлены лица, совершившие противоправные действия.-0-

Фото УСК по Гродненской области