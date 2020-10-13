По факту поджога дома в Молодечненском районе возбуждено уголовное дело

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователями во взаимодействии с сотрудниками милиции устанавливаются лица, причастные к поджогу дома родственницы сотрудника милиции. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

"По данным следствия, 11 октября около 2.40 поступило сообщение о возгорании дома в одной из деревень Молодечненского района, принадлежащего 46-летней женщине. Прибывшими на место сотрудниками МЧС пожар был ликвидирован. Учитывая совокупность полученных в ходе первоначальных следственных действий данных, основной версией является умышленный поджог", - рассказали в СК.

В настоящее время следователи допрашивают свидетелей, назначены экспертизы. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Схожая ситуация имела место с 1 на 2 октября в Гродненской области. Неизвестные подожгли автомобиль Audi 80, припаркованный возле общежития, а спустя час загорелся строящийся дом. И дом, и автомобиль принадлежат сотруднику милиции Волковысского РОВД. Следователями назначено проведение ряда экспертных исследований, изучаются записи камер видеонаблюдения, допрашиваются свидетели. Совместно с сотрудниками милиции устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.

По данным фактам также возбуждены уголовные дела, в настоящее время они объединены в одно производство и расследуются следователями УСК по Гродненской области.

Следственный комитет напоминает, что ответственность за умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенные общеопасным способом, которым в указанных случаях является поджог, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.-0-