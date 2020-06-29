По факту попадания в водопровод Минска некачественной воды возбуждено уголовное дело

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства попадания некачественной воды в хозяйственно-питьевой водопровод в Московском и Фрунзенском районах столицы, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
Жильцы этих районов 24 июня начали массово обращаться в коммунальные и экстренные службы с сообщениями об ухудшении качества питьевой воды в квартирах.
"По предварительной информации, поступление небезвредной по химическому составу воды в водопровод произошло в результате бездействия или некачественного выполнения своих обязанностей должностными лицами обслуживающих организаций. По данному факту управление Следственного комитета по городу Минску возбудило уголовное дело по ч.2 ст. 428 (служебная халатность)", - сказали в Следственном комитете.
Отобраны пробы воды в различных районах Минска, назначена комплексная химическая экспертиза по изъятым образцам. Ведется следствие. По результатам расследования будет дана окончательная правовая оценка действиям должностных лиц.-0-