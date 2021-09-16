По факту повреждения белорусского погранзнака возбуждено уголовное дело

16 сентября, Минск Корр. БЕЛТА/. По факту повреждения белорусского пограничного знака возбуждено уголовное дело, сообщил БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Роман Зармаев.

По данным следствия, возле деревни Горавица Дрогичинского района вблизи границы с Украиной было обнаружено повреждение Государственного герба на пограничном знаке. Следователями проведен осмотр участка местности, зафиксирована следовая картина.

"По данному факту Дрогичинским РОСК возбуждено уголовное дело по ст.370 (надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются", - отметили в СК.

Как ранее сообщала БЕЛТА со ссылкой на Госпогракомитет, инцидент произошел 11 сентября на участке Пинского пограничного отряда. "При осмотре погранзнака пограничники заставы "Сварынь" обнаружили повреждения пограничного столба и щитка с изображением Государственного герба Республики Беларусь в виде пробоин от дроби, предположительно, выстрелом из охотничьего ружья. Результаты проведенной встречи с украинской стороной показали, что выстрелы производились с территории Украины", - рассказали в ГПК.-0-