По факту размещения призывов к участию в несанкционированных мероприятиях возбуждено уголовное дело

Сергей Паско. Фото СК
27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. УСК по городу Минску возбудило уголовное дело по факту размещения призывов в Telegram-каналах, в том числе признанных на территории Республики Беларусь экстремисткими, к участию в несанкционированных массовых мероприятиях 27 марта, сообщил БЕЛТА начальник УСК по Минску Сергей Паско.
Уголовное производство открыто на основании статьи Уголовного кодекса об организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок.
Следственный комитет предупреждает, что лица которые поддадутся указанным призывам и примут участие в несанкционированных массовых мероприятиях, будут привлекаться к уголовной ответственности.