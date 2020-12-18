По факту смерти ребенка в детской инфекционной больнице работает комиссия - Минздрав

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. По факту смерти ребенка в детской инфекционной больнице работает комиссия, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

"В настоящий момент работает специальная комиссия. Оцениваются все этапы оказания медпомощи ребенку. Окончательный диагноз будет установлен после получения результатов патологоанатомического вскрытия", - отметили в пресс-службе.

В ходе непродолжительного оказания медицинской помощи в больнице проводилась дифференциальная диагностика, прежде всего рассматривался диагноз "мультисистемный воспалительный синдром". Это редкое, развивающееся в поздние сроки осложнение, ассоциированное с перенесенной коронавирусной инфекцией.

Министерство здравоохранения выражает искренние соболезнования семье ребенка, умершего 16 декабря в Минской детской инфекционной больнице.-0-