6 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. По факту смерти сотрудника Ошмянского РОВД проводится проверка, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Евгений Дудко.

Около 20 часов 5 декабря в личном автомобиле был обнаружен труп сотрудника Ошмянского РОВД.

"Предварительно установлено, что смерть не носит криминальный характер и не связана с исполнением служебных обязанностей", - отметил Евгений Дудко.

Сотрудники Следственного комитета по данному факту проводят проверку. Управление внутренних дел Гродненского облисполкома выражает соболезнования родным и близким покойного.-0-