По факту столкновения легковушки и погрузчика в Щучинском районе возбуждено уголовное дело

19 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Щучинским районным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело о дорожно-транспортном происшествии, в котором пострадала 31-летняя жительница Гродно. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Гродненской области Инна Позняк.

Серьезная авария произошла вечером 18 января на трассе М6 Минск - Гродно в Щучинском районе. Около 18.40 Hyundai под управлением 35-летнего жителя Гродно столкнулся со стоявшим без включенных огней погрузчиком.

В результате аварии тяжело пострадала пассажирка авто. "Сейчас 31-летняя женщина находится в реанимационном отделении районной больницы. Водитель также находится в медучреждении, ему оказывается необходимая помощь", - рассказала Инна Позняк.

Следователь с привлечением специалиста УГКСЭ по Гродненской области, сотрудников ГАИ осмотрел место происшествия, зафиксирована следовая картина, допрошены свидетели. Также назначены необходимые экспертные исследования.

В отношении 35-летнего водителя возбужденно уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) УК.

Следователи обращаются к возможным очевидцам аварии. Их, а также тех, кто непосредственно перед аварией проезжал этот участок дороги, видел стоящий на обочине погрузчик и располагает какой-либо информацией об обстоятельствах произошедшего, в том числе записями с видеорегистраторов, просят сообщить об этом в УСК по Гродненской области по телефонам (80152) 72-40-40, и (8033) 621-15-35 (круглосуточно).-0-