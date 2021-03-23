По иску прокурора госпредприятию возмещен ущерб от незаконных действий его руководителя

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. По иску прокурора Советского района Минска госпредприятию возмещен ущерб от незаконных действий его руководителя, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

Генеральный директор предприятия, который выступал ответчиком, издал приказ об увольнении работника. Однако впоследствии суд признал увольнение незаконным - с предприятия в пользу работника были взысканы средний заработок за время вынужденного прогула в размере Br1,9 тыс. и Br100 в счет компенсации морального вреда.

Как пояснили в прокуратуре, согласно ст.245 Трудового кодекса должностное лицо, которое виновно в незаконном увольнении, переводе, перемещении, изменении существенных условий труда, отстранении от работы, должно возместить ущерб, причиненный в связи с оплатой за время вынужденного прогула или выполнения нижеоплачиваемой работы.

В связи с этим прокуратура Советского района Минска в интересах государственного предприятия предъявила к руководителю иск о взыскании ущерба. Суд удовлетворил исковые требования и взыскал с ответчика в пользу предприятия 70% суммы причиненного ущерба - Br1,4 тыс. Решение суда вступило в законную силу.-0-