По подозрению в совершении преступлений задержаны должностные лица агентства БелаПАН

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18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управлением Следственного комитета по городу Минску продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушавших общественный порядок, произошедших на территории столицы. Об этом БЕЛТА сообщили в УСК по городу Минску.В рамках расследования на постоянной основе ведется работа по установлению лиц, причастных к организации вышеуказанных преступных действий."Сегодня по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.342 (организация и активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок) Уголовного кодекса задержаны должностные лица белорусского информационного агентства БелаПАН Дмитрий Новожилов, Екатерина Боева и Ирина Левшина. С их участием проводятся неотложные следственные действия", - рассказали в УСК.Кроме этого, следствием инициирована налоговая проверка деятельности БелаПАН, в ходе которой уже выявлены нарушения налогового законодательства Республики Беларусь. После определения окончательной суммы неуплаченных в доход государства налогов следствием будет дана правовая оценка действиям должностных лиц БелаПАН по ст.243 (уклонение от уплаты налогов, сборов) Уголовного кодекса.-0-