По подозрению в убийстве в Дзержинском районе задержаны двое местных жителей

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства двойного убийства в Дзержинском районе. По подозрению в совершении преступления задержаны двое местных жителей - 33-летний и 29-летний мужчина. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Елена Крупенина.

"По данным следствия, утром 26 декабря в милицию поступило сообщение об обнаружении дома тел 65-летней женщины и 35-летнего мужчины с колото-резаными ранами. На место происшествия незамедлительно выбыла следственно-оперативная группа. В ходе осмотра изъяты предметы и объекты, которые могут иметь отношение к произошедшему. Следователями назначены экспертизы, в том числе судебно-медицинские, криминалистические, которые проводят эксперты ГКСЭ", - рассказали в СК.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.139 (убийство двух лиц) УК. Расследование уголовного дела осуществляет следственная группа из числа следователей УСК по Минской области и Дзержинского районного отдела Следственного комитета.-0-