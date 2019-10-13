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13 октября 2019, 16:06

По уголовному делу о смерти жительницы Волковыска задержан ее сын

Фото из Telegram-канала СК
Фото из Telegram-канала СК

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По уголовному делу о смерти 63-летней жительницы Волковыска подозреваемым признан ее сын, он задержан, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.147 УК (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть). "Подозреваемым признан 32-летний сын. Мужчина в настоящий момент задержан", - проинформировали в СК.

Фото из Telegram-канала СК
Фото из Telegram-канала СК

УСК по Гродненской области продолжает расследование. "В настоящее время с участием подозреваемого проводится проверка показаний на месте", - добавили в Следственном комитете.

Как сообщалось, 11 октября в правоохранительные органы поступила информация из больницы о том, что медики на выезде в одном из домов в Волковыске констатировали смерть 63-летней женщины. На место происшествия выбывала следственно-оперативная группа. Следственные действия показали, что смерть женщины носит криминальный характер. Следователи обнаружили и изъяли ряд следов и объектов для исследований.-0-

Теги
Волковыск Гродненская область Следственный комитет убийство
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