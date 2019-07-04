По уголовному делу о взрывах фейерверков в Минске задержаны подозреваемые

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По уголовному делу о взрывах фейерверков 3 июля в Минске задержаны подозреваемые, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

"В ходе следствия установлено, что в процессе заряжания салютных установок представители предприятия-поставщика допустили нарушение порядка работы с фейерверочными изделиями: они осуществляли механическое воздействие на заряды пиротехники при заряжании мортир, не предусмотренное правилами обращения с ними", - рассказали в СК.

Мужчины (28 и 25 лет) прибыли в Беларусь специально для оказания технической помощи при подготовке к праздничному салюту.

В их действиях, по информации Следственного комитета, усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.2 ст.299 (нарушение правил обращения с взрывоопасными веществами, пиротехническими изделиями, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса.

Расследование продолжается.-0-

Версия о некачественных фейерверочных изделиях рассматривается в качестве основной - Носкевич Главным следственным управлением СК по факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.463 УК (нарушение правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих).