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20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По вине водителей автобусов с начала года в Минске произошло 25 ДТП. Такая информация содержится в официальном Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА,
В результате данных происшествий 1 человек погиб и 26 получили травмы разной степени тяжести. Столичная Госавтоинспекция усилила контроль на дорогах.
Во время профилактической акции "Автобус" инспекторы ГАИ проверяют выполнение правил дорожного движения водителями автобусов и маршруток.-0-