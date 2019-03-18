Почти 11 кг марихуаны обнаружили у автовора из Речицы

18 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. У автовора из Речицы обнаружили и изъяли почти 11 кг марихуаны, сообщили БЕЛТА в группе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

В оперативно-дежурную службу Речицкого РОВД поступило заявление от автовладельца, что в ночь на 14 февраля неизвестный разбил стекло водительской двери его машины на неохраняемой стоянке, похитил набор ключей, аккумулятор. Оперативники быстро вычислили автовора. Им оказался неработающий 35-летний житель Речицы. "Эта история, возможно, и закончилась бы возбуждением уголовного дела по факту кражи из автомобиля, однако борцы наркоконтроля Речицкого РОВД владели информацией, что мужчина замешан в незаконном обороте наркотических средств", - отметили в УВД. После проверки его места жительства информация подтвердилась.

На чердаке частного дома задержанного милиционеры нашли высушенные стебли и листья наркосодержащего растения, а также измельченное растительное вещество. Для сушки использовались стропила. Здесь же находился инструментарий для предпродажной подготовки товара: сито, весы, полиэтиленовые пакеты. Часть вещества уже была расфасована.

Сотрудники милиции направили обнаруженное на экспертизу, которая показала, что это марихуана общим весом 10,9 кг.

Материалы переданы в Речицкий РОСК.-0-