24 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Почти 1,5 тыс. киберпреступлений зарегистрировано в Могилевской области с начала года. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

Как рассказали в управлении по противодействию киберпреступности УВД облисполкома, увеличение общего числа таких уголовно наказуемых деяний обусловлено ростом хищений путем использования компьютерной техники - по области зарегистрировано более 1,2 тыс. фактов. "Самыми распространенными способами совершения киберпреступлений являются фишинг (подделка официальных сайтов) и вишинг (телефонное мошенничество с применением методов социальной инженерии)", - отметили в УВД.

В текущем году на территории Могилевской области с использованием вишинга совершено более двадцати тяжких преступлений.

"В качестве примера можно привести случай, произошедший недавно с могилевчанкой: она стала жертвой кибермошенников и лишилась более Br20 тыс. На ее мобильный телефон в Viber поступил звонок от некой "службы безопасности банка". В ходе беседы женщина, ничего не подозревая, сообщила звонившему реквизиты своей зарплатной карты, а также по указанию лжесотрудников безопасности оформила еще четыре кредита в банках Могилева и перевела на указанный счет. После перевода денежных средств с гражданкой на связь больше никто не вышел. Осознав, что ее обманули, могилевчанка обратилась в правоохранительные органы", - сказали в УВД.

Еще один случай произошел с жителем областного центра, который, используя интернет-банкинг, предоставил реквизиты банковской карты на фишинговый сайт. С его карт-счета было похищено более Br5 тыc. и оформлен на его имя онлайн-кредит на Br7 тыс.

Правоохранители напоминают, что нельзя передавать данные своих банковских карт и личную информацию третьим лицам.-0-