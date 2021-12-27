Почти 170 ДТП произошло в Минске за выходные

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27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичная Госавтоинспекция подвела итоги выходных, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
За прошедшие выходные в Минске зарегистрировано 168 ДТП, пять человек получили травмы. За управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения задержаны 20 водителей. Сотрудники ГАИ пресекли 78 фактов управления транспортными средствами бесправниками. За нарушения правил проезда пешеходных переходов задержаны 153 водителя.
574 пешехода нарушили Правила дорожного движения, из них 50 находились в состоянии алкогольного опьянения.
Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения к неукоснительному соблюдению ПДД и рекомендует помнить о мерах безопасности на дорогах.-0-