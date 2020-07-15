Почти 2 т конопли уничтожили в Калинковичском районе

Новости темы " Борьба с незаконным оборотом наркотиков"
15 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Калинковичском районе уничтожили почти 2 т дикорастущей конопли, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.
Сотрудники наркоконтроля Калинковичского РОВД 14 июля обнаружили на территории заброшенного карьера недалеко от деревни Якимовичи дикорастущую коноплю на площади более 1,5 га. Для ликвидации зеленого зелья привлекли технику и работников сельхозпредприятия.
Общая масса уничтоженного - 1,8 т.-0-