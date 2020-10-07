Почти 270 г марихуаны изъяли у жителя Жабинковского района

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники УНиПТЛ УВД с коллегами из Жабинковского РОВД задержали 25-летнего неработающего жителя Жабинковского района. Во время обыска расположенной во дворе дома сельчанина хозпостройки правоохранители обнаружили и изъяли 269 г высушенной марихуаны и 282 г гашишного масла, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Свежеприготовленный концентрированный наркосодержащий продукт молодой человек планировал употребить в компании своих родственников. Однако этому помешали внезапно приехавшие сотрудники наркоконтроля.

Как выяснилось, растение парень собрал самостоятельно, после чего у себя на участке сварил концентрат. Для приготовления наркотика использовал старенькую буржуйку. По заключению эксперта, изъятая жидкость не что иное, как гашишное масло.

Следователи дали правовую оценку действиям фигуранта. Теперь ему грозит уголовное наказание - лишение свободы сроком до пяти лет.-0-