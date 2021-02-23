Почти 29 тыс. пачек сигарет изъяли в Гомеле

23 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Оперативники БЭП Новобелицкого РОВД Гомеля изъяли крупную партию сигарет, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД облисполкома.

Утром 21 февраля в дежурную часть Новобелицкого РОВД обратился мужчина, представившийся мастером участка по погрузке вагонов Гомельского опытного лесхоза, и сообщил, что при проверке вагонов обнаружено большое количество упакованных блоков сигарет.

Сотрудники ОБЭП райотдела выбыли по адресу. Суммарно на дне двух вагонов было обнаружено почти 29 тыс. пачек сигарет, обернутых упаковочной пленкой. Общая стоимость изъятого превысила Br43 тыс.

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