Почти 4 т дикорастущего мака уничтожили в Брестском районе

13 июня, Брест /Корр. БЕЛТА. В Брестском районе во время проведения специальной программы "Мак" обнаружено и уничтожено почти 4 т мака, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

Поле дикорастущего мака без признаков культивирования площадью 1,2 га принадлежало местному фермеру. Мужчина арендовал землю еще пять лет назад для посадки различных плодовых культур, при этом каждый год среди прочих сорняков на участке активно разрастается мак-самосейка. Фермер пытается самостоятельно бороться с этой проблемой: скашивает мак, вытравливает химикатами. В этот раз около 4 т наркосодержащего сырья уничтожили с помощью трактора с косилкой.

Фото УВД Брестского облисполкома

Специальная программа "Мак" стартовала в республике 1 июня и продлится по 15 сентября. С начала реализации программы сотрудники милиции Брестской области выявили 62 факта незаконного произрастания наркосодержащих растений: уничтожено почти 5 т мака и конопли на площади в 3,5 га, 10 человек привлечены к административной ответственности по ст.16.1 (посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений или грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества) КоАП.-0-