Почти 400 кг конопли уничтожили в Добрушском районе

25 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Почти 400 кг дикорастущей конопли обнаружили и уничтожили в Добрушском районе 24 июля, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

При проведении специальной программы "Мак" сотрудники наркоконтроля Центрального РОВД Гомеля и Ветковского РОВД в 500 м от автодороги Ветка-Добруш обнаружили растущую на 1 га коноплю.

Учитывая особенности местности, уничтожали наркосодержащее растение с помощью техники и ручными триммерами. Всего ликвидировали 380 кг конопли.

Виталий Пристромов отметил, что с начала спецпрограммы "Мак" сотрудники органов внутренних дел выявили в регионе более 450 фактов произрастания конопли и мака. Уничтожено почти 25 т наркосодержащих растений.

Специальная программа "Мак" стартовала в республике 1 июня и продлится по 15 сентября. Ее главные задачи - блокирование доступа наркопотребителей к конопле и маку, а также выявление и уничтожение незаконных посевов.-0-