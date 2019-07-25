Почти 400 кг конопли уничтожили в Добрушском районе

25 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Почти 400 кг дикорастущей конопли обнаружили и уничтожили в Добрушском районе 24 июля, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.
При проведении специальной программы "Мак" сотрудники наркоконтроля Центрального РОВД Гомеля и Ветковского РОВД в 500 м от автодороги Ветка-Добруш обнаружили растущую на 1 га коноплю.
Учитывая особенности местности, уничтожали наркосодержащее растение с помощью техники и ручными триммерами. Всего ликвидировали 380 кг конопли.
Виталий Пристромов отметил, что с начала спецпрограммы "Мак" сотрудники органов внутренних дел выявили в регионе более 450 фактов произрастания конопли и мака. Уничтожено почти 25 т наркосодержащих растений.
Специальная программа "Мак" стартовала в республике 1 июня и продлится по 15 сентября. Ее главные задачи - блокирование доступа наркопотребителей к конопле и маку, а также выявление и уничтожение незаконных посевов.-0-
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