Почти 5 кг наркотиков изъяли у жителя Бобруйска

9 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Почти 5 кг наркотиков было изъято дома у 36-летнего жителя Бобруйска. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

Незаконную деятельность бобруйчанина сотрудники наркоконтроля пресекли 7 ноября. "Мужчина выращивал наркотик дома и на своем приусадебном участке. При осмотре было обнаружено помещение, специально приспособленное для выращивания наркосодержащего растения. Всего обнаружено и изъято 4,8 кг марихуаны, 9 горшков с коноплей, удобрение, грунт, приборы освещения и система полива", - отметили в УВД.

По факту незаконного оборота наркотических средств следователями возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия, устанавливаются факты реализации марихуаны и лица, причастные к противоправной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков.-0-