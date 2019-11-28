Почти 500 учеников могилевской школы эвакуировали из-за короткого замыкания

Фото МЧС

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автоматика предупредила пожар в могилевской школе, были эвакуированы почти 500 учеников. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС Беларуси. Сегодня в 9.38 спасателям поступило сообщение о сработавшей сигнализации и запахе дыма в средней школе №27 Могилева. Когда на место прибыли подразделения МЧС, проводилась эвакуация учеников и персонала, задымления и горения не было. Фото МЧС "Сигнализация сработала из-за короткого замыкания без последующего горения в потолочном электрическом светильнике, который находится в одном из кабинетов на втором этаже здания. В этот момент в школе находились 559 человек, из них 497 учеников и 62 сотрудника. Все эвакуировались самостоятельно. Пострадавших нет", - проинформировали в МЧС.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!