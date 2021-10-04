Почти 70 ДТП зарегистрировано в Минске за выходные

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За прошедшие выходные в Минске зарегистрировано 69 ДТП, в которых 10 человек получили травмы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

За управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения задержаны 27 водителей, 134 оштрафованы за превышение скорости.

Сотрудники ГАИ пресекли 56 фактов управления транспортными средствами бесправниками.

За нарушения правил проезда пешеходных переходов задержаны 142 водителя.

Правила дорожного движения нарушили 450 пешеходов, 34 из которых находились в состоянии алкогольного опьянения.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения к неукоснительному соблюдению Правил дорожного движения и рекомендует помнить о мерах безопасности на дорогах.-0-