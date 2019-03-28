Почти 90 г марихуаны изъяли у жителя Петриковского района

28 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Почти 90 г марихуаны изъяли правоохранители у жителя поселка Копцевичи Петриковского района, сообщили БЕЛТА в группе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Еще в феврале сотрудники группы наркоконтроля и противодействия торговле людьми Петриковского РОВД инициировали проверку по месту жительства 30-летнего мужчины. Ранее он уже попадал в поле зрения правоохранителей и стоял на учете у нарколога. При обыске дома милиционеры ничего не нашли, однако возле забора обнаружили тайник с высушенным растительным сырьем.

Экспертиза показала, что вещество является марихуаной. Общий вес изъятого - более 87 г. Уголовное дело по ч.1 ст.328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов) 26 марта возбудил Петриковский РОСК.-0-

Фото УВД Гомельского облисполкома