4 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Почти Br10 тыс. обязан выплатить бобруйский перевозчик после камеральной проверки. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области.

После проведения проверки частной компании из Бобруйска, которая занимается перевозкой пассажиров автомобилями такси, сотрудники инспекции выявили ряд нарушений. Так, при исчислении налогов организацией занижена выручка от реализации оказанных услуг на Br135,6 тыс. "Проверяющие установили расхождение после сопоставления данных налоговых деклараций (расчетов) перевозчика с данными о выручке, имеющимися в инспекции, которые предоставил владелец электронной информационной системы", - отметили в пресс-центре.

Субъекту хозяйствования было направлено уведомление с предложением в добровольном порядке уплатить налог при упрощенной системе налогообложения в сумме Br6,8 тыс. Плательщик этого не сделал.

"Инспекция составила акт камеральной проверки, взыскала доначисленную сумму налога в бюджет, привлекла к административной ответственности организацию и ее руководителя в виде штрафа в размере почти Br3 тыс. и Br200 соответственно", - отметили в областной инспекции.

Постановление инспекции по делу об административном правонарушении было обжаловано субъектом хозяйствования в экономическом суде Могилевской области, которым обжалованное постановление оставлено без изменения, а жалоба - без удовлетворения.-0-