Почти Br500 похитили с карт-счета жителя Молодечненского района

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти Br500 похитили с карт-счета жителя деревни Турец-Бояры Молодечненского района, сообщили БЕЛТА в Молодечненском РОВД.

Мужчина обратился в милицию и сообщил, что с его платежной карты похитили деньги.

Выяснилось, что жена заявителя разместила в соцсетях объявление о продаже детской мебели. На него откликнулся пользователь под никнеймом "Владислав Иванович". Он рассказал продавцу, что якобы находится за границей и оплату за детский стульчик может перевести только на карту. Женщина отослала покупателю через личное сообщение реквизиты банковской карточки мужа. Вскоре мошенник ответил, что платеж не проходит, и пообещал приехать за стульчиком лично и рассчитаться на месте. На следующий день с карт-счета заявителя исчезли Br492.

Выяснилось, что IP адрес покупателя находится за пределами Беларуси. В действиях злоумышленника усматривается состав преступления, предусмотренного ст.212 (хищение путем использования компьютерной техники) УК.

Материалы по данному факту переданы в Молодечненский районный отдел Следственного комитета.-0-