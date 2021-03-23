Почти каждый второй обвиняемый по делам о массовых беспорядках в Минске осужден к лишению свободы

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти каждый второй обвиняемый по делам о массовых беспорядках с причинением ущерба, насилия в отношении представителей правопорядка и подобным в Минске осужден к лишению свободы. Об этом заявил сегодня журналистам прокурор города Минска Олег Лаврухин, передает корреспондент БЕЛТА.

"В суде рассмотрено уже 136 уголовных дел в отношении 151 обвиняемого. Почти каждый второй осужден к лишению свободы. Остальные, как правило, к ограничению свободы с направлением или без направления в исправительные учреждения открытого типа", - сказал Олег Лаврухин.

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