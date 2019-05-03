Почти килограмм марихуаны обнаружили у жителя Жлобина

3 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Оперативники наркоконтроля Жлобинского РОВД обнаружили наркотики у неработающего жителя райцентра, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Правоохранители проверили информацию о том, что мужчина мог употреблять наркотики. "При осмотре его дома и прилегающих хозяйственных построек обнаружены и изъяты два полимерных пакета с высушенным измельченным веществом растительного происхождения, а также стебли и листья конопли", - рассказали в УВД.

Экспертиза показала, что содержимое пакетов - опасное наркотическое средство марихуана. Общий вес наркотика - 919,59 г. Мужчина пояснил, что заготовил запрещенное вещество для личного потребления.

Материалы проверки переданы в Жлобинский РОСК для дачи правовой оценки.-0-

Фото УВД Гомельского облисполкома