Почти полтонны комбикорма похитил сторож сельхозпредприятия в Речицком районе

23 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Речицком районе сторож зерносклада похитил около полутонны комбикорма, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделение по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Сотрудники Речицкого РОВД 20 июля примерно в 00.50 в деревне Комсомольск остановили "Фольксваген", который выезжал с территории зерносклада. За рулем микроавтобуса находился местный житель 1974 года рождения. При осмотре автомобиля милиционеры обнаружили внутри комбикорм общим весом 490 кг.
Установлено, что мужчина похитил груз с зерносклада КСУП "Комсомольск", где работает сторожем.
Комбикорм изъяли и передали сельхозпредприятию. В отношении мужчины составлен административный протокол по ч.1 ст.10.5 КоАП Беларуси.-0-
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