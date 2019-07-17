Почти полтонны конопли уничтожили в Березовском районе

17 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Березовском районе правоохранители за день уничтожили около 500 кг конопли, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Сотрудники РОВД проводили рейд во время специальной программы "Мак". Посещая деревню Хрисо, на пустыре увидели дикорастущую коноплю. Уничтожено более 200 кг растения. В этот же день на территории района был обнаружен еще один участок, где росла конопля. Она ликвидирована на площади 420 кв.м, ее вес составил более 250 кг.

Фото УВД Брестского облисполкома

В целом в Брестской области за время действия спецпрограммы выявлено 195 участков произрастания мака и конопли на площади 74 тыс. кв.м. Уничтожено около 30 т наркосодержащих растений. "В отношении нарушителей составлено 45 протоколов по ст.16.1 КоАП, - отметили в УВД. - За посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений или грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, грозит штраф в размере до 20 базовых величин (1 БВ составляет Br25,5)".-0-